Man die beruchte rol speelde in eerste wereldtitel van Max Verstappen doorbreekt stilzwijgen: “Sta open voor gesprek met Lewis Hamilton”

Voor het eerst sinds de discutabele seizoensfinale in Abu Dhabi 2021 is Michael Masi opnieuw in de F1-paddock geweest en voor het eerst heeft Masi ook een interview gegeven.

Na de discutabele ontknoping van het F1-seizoen 2021 in Abu Dhabi kwam Michael Masi in een mediastorm terecht. Daarnaast kreeg Masi ook op de sociale media heel wat kritiek en zelfs doodsbedreigingen.

In een interview met ‘The Daily Mail’ blikt de voormalig racedirecteur terug op de woelige periode die hij destijds doorstond. Over de bewuste GP van Abu Dhabi in 2021 en de beslissingen die toen genomen werden mag Michael Masi niet praten, Masi tekende met de FIA immers een geheimhoudingsovereenkomst. Masi mag echter wel praten over de gebeurtenissen nadien.

Michael Masi geeft toe dat hij wat zenuwachtig was om terug te keren naar de F1-paddock, al was hij wel blij met de manier waarop hij ontvangen werd. “Op woensdag was ik best wat nerveus toen ik opnieuw in de paddock kwam maar jullie hebben gezien hoe aardig men was,” vertelt Michael Masi.

© Formula 1 via Getty Images

Masi liet ook verstaan dat hij zich nu veel beter voelt, nu hij niet meer ‘geleefd’ wordt door de Formule 1 en het vele reizen, weg van familie en vrienden. Dat heeft volgens Masi zijn tol geëist maar ook de bedreigingen en felle kritiek deden hem geen goed.

“Ik heb meer tijd in mezelf geïnvesteerd. Dat heeft me goed gedaan en dat had ik ook nodig,” aldus Masi. “Ik heb ook veel tijd gestoken in fysieke gezondheid, maar op mentaal vlak deed ik dat lange tijd niet.”

Michael Masi wil zich vooral focussen op de toekomst, al is hij ook bereid om eventueel het gesprek met Mercedes en Lewis Hamilton aan te gaan over Abu Dhabi 2021 mochten ze dat wensen. “Ze hebben uiteraard een bepaalde kijk op de situatie en dat recht hebben ze ook,” aldus Masi. “Ik respecteer dat en het is niet aan mij om te zeggen of ze dat al dan niet moeten denken. Mochten ze mij benaderen voor een gesprek erover dan sta ik daarvoor open. Ik heb daar altijd al voor open gestaan.”

Een gesprek met Lewis Hamilton zit er waarschijnlijk niet aan te komen. De zevenvoudig F1-kampioen liet onlangs verstaan geen behoefte te hebben aan een gesprek met Masi.

