Lommel

Niek Strijkers (15) is weer thuis in Lommel nadat hij in februari een levensreddende operatie onderging in Barcelona. Hoewel hij lijdt aan een zeldzame bindweefselziekte, heeft hij nu weer hoop op een normaal leven. “Al zijn er beperkingen. Zo moet hij zijn droom voor een militaire opleiding opbergen”, vertellen zijn ouders Cindy en Alexander.