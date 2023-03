FIFA neemt Indonesië organisatie WK U20 af

Normaal had afgelopen vrijdag al de loting moeten plaatsvinden, maar dat ging niet door wegens hevige protesten tegen de deelname van Israël. Ook de gouverneur van Bali zei al dat de Israëli’s niet welkom zijn. Jakarta is een fervent voorvechter van de Palestijnse zaak en onderhoudt geen diplomatieke betrekkingen met Jeruzalem. Met meer dan 230 miljoen gelovigen, bijna 87 procent van de bevolking, heeft Indonesië de grootse moslimgemeenschap ter wereld. De FIFA had de intentie om Israël op het eiland Bali te laten spelen, omdat de bevolking daar overwegend hindoeïstisch is.

Naast politieke- zijn er veiligheidsredenen om Indonesië het WK af te nemen. In oktober vorig jaar kwamen minstens 135 mensen, onder wie 40 kinderen, om bij rellen die ontstonden na een wedstrijd tussen de Javaanse clubs Arema en Persebaya Surabaya. De lokale politiechef erkende dat bij het politieoptreden fouten waren gemaakt. Menen werden vertrapt toen ze uit het stadion wilden vluchten nadat de politie met traangas had gespoten.

© AP

Het WK U20 moest het grootste toernooi worden dat tot nu al georganiseerd werd op de archipel. Het had al in 2021 moeten plaatsvinden, maar dat ging toen wegens de pandemie niet door. Vierentwintig landen plaatsten zich, met daarbij voor het eerst Israël. België is er niet bij.