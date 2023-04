Genk

“Koud hé!” Na zeven maanden reizen in tropische temperaturen is Manu terug in eigen land. “Ik ben mijn dikke kleren moeten gaan zoeken”, zegt ze een dag na haar terugkeer in Genk. Zondag mengt ze zich voor het eerst in de debatten in Café De Mol, maar nu deelt ze al haar theorieën.