Speciaal voor de Ronde van Vlaanderen: een gesprek met Tadej Pogacar (24), tweevoudig Tourwinnaar en een fenomeen op de fiets. Een audiëntie van twintig minuten over langlauf-ongevallen, de verhaaltjes van Tim Wellens en het gemis van Allan Peiper: “Ik hoop dat we in de toekomst nog kunnen samenwerken.”