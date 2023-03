Olympisch marathonloper Dieter Kersten staat langere tijd aan de kant met RED-S syndroom

‘RED’ staat voor ‘Relative Energy Deficiency’ en wordt meestal veroorzaakt door een lange periode van te lage energie-inname. “De voorbije maanden waren frustrerend voor mij omdat ik veel trainde, maar mijn lichaam reageerde er niet op”, schrijft Kersten op Instagram. “Dat had ook een invloed op mijn mentale gezondheid en humeur, waardoor ook mijn familie en vrienden afzagen. Dus ergens ben ik blij dat de oorzaak nu gevonden is. Anderzijds bestaat er geen snelle oplossing. Stap één is mijn lichaam tijd geven, en dat kan gaan van een paar maanden tot meer dan een jaar. Ik mag nog maar drie keer per week 40 minuten joggen.”

De 26-jarige Kersten wordt de komende maanden begeleid door een expert en voedingsdeskundige. “En ondertussen probeer ik te genieten van dingen die niet mogelijk zijn binnen een atletenleven”, besluit hij.