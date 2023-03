Jorre Verstraeten pakt brons tijdens Grand Slam judo in Antalya, Charline Van Snick ziet vooruitgang: “Hopelijk nog beter op WK”

Jorre Verstraeten (IJF 6) heeft vrijdag brons veroverd in de klasse tot 60 kilogram op de Grand Slam judo in het Turkse Antalya.

In de beslissende kamp om het brons leverde een kata guruma hem drie seconden voor het einde ippon en de zege op tegen Oezbeek Dilshodbek Baratov (IJF 21). Voor de 25-jarige Leuvenaar was het de vierde medaille op een Grand Slam, na twee zeges, in 2021 in Antalya en vorig jaar in Boedapest, en een derde plaats in februari in Tel-Aviv.

Verstraeten was vrij in de eerste ronde en versloeg in zijn eerste kampen de Turk Alperen Ergun (geen ranking) en de Oezbeek Bakhrom Boturov (IJF 360) met ippon. In de kwartfinale werd hij met ippon gevloerd door de Oekraïner Dilshot Khalmatov (IJF 20). Verstraeten versierde daarna zijn ticket voor een duel om brons door met ippon te winnen van de Azeri Nazir Talibov (IJF 108).

Mina Libeer (IJF 15) verloor haar eerste kamp in de categorie tot 57 kg met ippon van de Oezbeekse Shukurjon Aminova (IJF 53).

In de klasse onder 48 kg werd Lois Petit (IJF 84) in haar openingsgevecht tegen de Chinese Zongying Guo (IJF 24) uitgeschakeld na een bestraffing in de golden score.

© BELGA

Van Snick ziet vooruitgang: “Hopelijk nog sterker op WK”

Judoka Charline Van Snick (IJF 31) was vrijdag niet al te teleurgesteld na haar nederlaag in de derde ronde in de categorie tot 52 kg op de Grand Slam in het Turkse Antalya, de laatste belangrijke afspraak voor het WK in Doha (7-14 mei). Na duidelijke zeges in haar eerste twee kampen verloor de 32-jarige Luikse in de golden score met waza-ari van de Portugese Maria Siderot (IJF 47).

“Ik was goed begonnen aan mijn dag”, vertelde Van Snick aan Belga. “Ik was trefzeker, scherp en precies. Ik was ook heel helder. Daardoor won ik mijn eerste twee wedstrijden. Helaas zag ik een beetje af op het einde van de wedstrijd tegen de Portugese. Ik vond het moeilijk om de juiste keuzes op het juiste moment te maken. En ik maakte een strategische fout. Ik ging naar haar toe en dat was niet de juiste zet in die situatie. Zij profiteerde ervan.”

“Ik ben teleurgesteld, maar ik weet dingen te relativeren”, vervolgde Van Snick. “Ik zie waar ik aan moet werken en ik voel dat ik beter word. Ik heb op fysiek vlak vooruitgang geboekt, en dat geldt ook voor het omgaan met de competitie. Er is nog beterschap mogelijk wat betreft het volhouden. Het is nog wat moeilijk om de hele tijd efficiënt te blijven. Ik vergeet niet waar ik vandaan kom. Het was erg moeilijk om de training te hervatten na alle gezondheidsproblemen die ik had. Ik train nu steeds beter, met veel kwaliteit, maar er is nog marge. Van anderhalf jaar zonder judo op topniveau kom je niet met een vingerknip terug. Ik sta al in de top 30 van de wereld en dat is niet gering. Het is bemoedigend voor de toekomst. En ik hoop dat ik na een goed trainingskamp in Nederland nog sterker zal zijn op het WK”, besloot ze.