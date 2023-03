Aantal slachtoffers van tropische storm Freddy loopt op tot 676 in Malawi

In Malawi, in zuidelijk Afrika, is het aantal dodelijke slachtoffers van de tropische storm Freddy opgelopen tot 676, zo maakte het VN-agentschap OCHA (Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden) vrijdag bekend. Daarnaast zijn er nog 537 mensen vermist, de kans dat die alsnog levend zouden worden teruggevonden achten de autoriteiten erg klein.