Minder rokers belden in 2022 naar Tabakstop

Het aantal rokers dat tijdens de permanentie-uren belde naar het gratis nummer 0800/111.00 van Tabakstop, lag in 2022 ruim 8 procent lager dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vrijdag is verschenen. Chatbot ‘Helpy’ is nog geen jaar oud, maar voerde al wel 1.558 gesprekken op de website.

Tabakstop had in 2022 19.008 contacten via telefoon of e-mail, voornamelijk met personen die zelf graag willen stoppen met roken. Al enkele jaren nemen die cijfers af. Zo belden aan de Franstalige zijde 13 procent minder mensen tijdens de permanentie-uren. In het Nederlands was dat iets minder, met een daling van 4 procent.

Aspirerende ex-rokers doen ook vaak een beroep op de gratis rookstoplijn van Stichting Tegen Kanker via andere platformen. Zo waren er afgelopen jaar 15.248 contacten via Facebook en werd de website bezocht door 248.956 unieke bezoekers. Sinds juni 2022 biedt Tabakstop op zijn website ook hulp aan via een chatbot. Die draagt de naam ‘Helpy’ en voerde in zijn korte bestaan al 1.558 gesprekken, waarvan 858 in het Nederlands.

Wie contact opneemt met Tabakstop, krijgt een team van professionele psychologen en tabacologen aan de lijn die onder meer persoonlijke coaching aanbieden om het roken neer te leggen. Aan het einde van zo’n telefonisch coachingstraject, is de helft van de gebruikers succesvol ontwend. In de meeste gevallen zonder farmaceutische middelen.

Eind 2022 lanceerde de federale overheid in samenwerking met de regionale ministers de nieuwe tabakstrategie die tot 2028 zal gelden. Zo streeft de overheid naar ‘generatie rookvrij’. “Vanuit Tabakstop en Stichting tegen Kanker blijven we ons onvermoeibaar inzetten voor die rookvrije generatie”, klinkt het. “Hoe meer rokers we van het roken kunnen afhelpen, hoe minder kinderen en jongeren nog geconfronteerd gaan worden met rookgedrag.”