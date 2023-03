Gemengde reacties op Ventilus-beslissing van Vlaams regering: “Dit is een slag in het gezicht”

De Vlaamse regering heeft vrijdag een voorkeurstracé voor de Ventilus-hoogspanningslijn vastgelegd. De lijn gaat grotendeels bovengronds, maar rond Zedelgem, Torhout en Izegem ook een tiental kilometer onder de grond. Het tracé gaat nu in openbaar onderzoek.

Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter van Groen, is tevreden. “Hopelijk tonen alle regeringspartners nu de nodige verantwoordelijkheidszin om zelf geen vertragingen te organiseren”, zegt hij. “Ventilus is nodig om stroom van toekomstige windparken op zee aan land te brengen, maar ook om het binnenlandse net in West-Vlaanderen te versterken. We zijn het verplicht aan onze inwoners om de toekomst voor de Vlaamse windenergie te garanderen”, aldus Vaneeckhout, die daaraan toevoegt dat er snel duidelijkheid moet komen over de compensaties voor de omwonenden.

Eenzelfde geluid bij Vooruit-parlementslid Bruno Tobback. "Ventilus is essentieel om goedkope en hernieuwbare energie aan land te krijgen en om onze eigen energievoorziening te versterken. Vooruit vindt het dan ook erg belangrijk dat Ventilus er snel komt", zegt Tobback. Dat er nu duidelijkheid is voor de betrokken gezinnen over de impact van het project op hun woning, vindt hij een goede zaak. Hij dringt erop aan dat er nu ook duidelijkheid komt over de compensatie die daartegenover staat.

Burgemeesters ontgoocheld

De burgemeesters van de betrokken gemeentenblijven echter pleiten voor een volledig ondergrondse variant van Ventilus op gelijkstroom, al waarderen ze dat de Vlaamse regering “op aangeven van minister Crevits in het afsprakenkader met de netbeheerders melding maakt van parallelle ondergrondse gelijkstroomverbindingen om tot lagere stralingsbelasting te komen”, zegt Bart Dochy (CD&V), burgemeester van het West-Vlaamse Ledegem . Ze zijn volgens hem ook tevreden met de extra middelen voor een onderzoeksprogramma naar ondergrondse hoogspanningsleidingen.

Dochy en co. vragen wel om maatregelen om de gemiddelde stralingsbelasting af te dwingen. Bovendien “behouden de gemeenten zich het recht om al dan niet samen met burger- of ondernemingsgroeperingen in rechte op te treden”, waarschuwt de CD&V’er.

Lieven Huys (CD&V), de burgemeester van Wingene, is ontgoocheld met het voorkeurstracé dat de Vlaamse regering heeft vastgelegd voor de hoogspanningslijn Ventilus. De lijn komt net in Wingene bovengronds. “Er zijn verschillende tracés onderzocht en er was maar een tracé waarin wij betrokken zijn. Het is net dat plan dat is gekozen vandaag”, zegt Huys. “De hoogspanningslijn komt bij ons bovengronds, wat wij ergens hadden verwacht omdat onze gemeente dunbevolkt is, maar toch is dat een slag in het gezicht.” Volgens Huys zal het aanzicht van het dorp “voor eens en altijd veranderen.”

De burgemeester van Wingene verwacht in elk geval nog protest tegen het Ventilus-tracé. “Er zal nog veel water naar de zee moeten worden gedragen vooraleer die palen hier staan. Wij verwachten dat er bij elke stap in het proces nog bezwaren van inwoners, bedrijven en misschien zelfs gemeenten kunnen volgen”, klinkt het.