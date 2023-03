Tom Pidcock weet al (een beetje) wat er zondag gaat gebeuren, maar wil zich vooral meten met de ‘Grote Drie’: “Wie wint de Ronde? Ik!”

Na enkele weken afwezigheid is Tom Pidcock weer in het peloton te vinden. De Britse renner van Ineos Grenadiers is nog op zoek naar zijn beste vorm, maar hoopt in Oudenaarde de Grote Drie te kunnen bedreigen.

In Dwars door Vlaanderen keerde Tom Pidcock terug in koers, nadat hij enkele weken aan de kant stond met een lichte hersenschudding. Hij reed in Waregem naar een 11e plaats, maar hoopte op voorhand mee te spelen voor de overwinning. “Ik was woensdag niet geweldig, maar ook niet slecht. In mijn eerste wedstrijden heb ik het altijd wat moeite, maar we hadden toch andere verwachtingen.”

“Dat wil niet zeggen dat ik zondag slecht zal zijn. Ik heb goede trainingen gehad”, gaat de 23-jarige Brit verder. Iedereen duidt één van de Grote Drie aan als winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ook Pidcock verwacht dat ze er zullen staan. “Ze hebben alle drie getoond dat ze in topvorm zijn. Zij zullen zondag de koers maken, maar ik hoop hen te kunnen volgen. Zelf anticiperen zal er waarschijnlijk niet inzitten, want die drie zijn veel explosiever dan ik.”

Waar zal de Ronde losbreken? “Het meeste zal gebeuren op de Oude Kwaremont, maar de laatste keer de Paterberg zal de beslissing geven. En wie dan wint? Ik! (lacht)”