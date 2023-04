‘Wout moét nog eens een Monument winnen’. Het lijkt dit voorjaar hét mantra onder Vlaamse wielerliefhebbers. Met Monument doelt men met name op de Ronde of Roubaix. Vanuit dat oogpunt zijn uitdagers Pogacar en Van der Poel in het voordeel: zij ervaren enkel druk die ze zichzelf opleggen.