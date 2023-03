Opnieuw opschudding in Truiense politiek: schepen van Financiën Jo François (N-VA) stapt op

“Ik ben een man die veel belang hecht aan een gegeven woord. Bij sommige leden van het schepencollege moet ik evenwel vaststellen dat dat veel minder het geval is. Onder zulke omstandigheden wens ik dat niet langer te doen”, zegt Jo François in een reactie op Facebook.

Dat de instap via het autonoom gemeentebedrijf Agost in een beoogde kapitaalverhoging in de NV Droneport niet kon doorgaan, was de druppel. François dacht de steun van zijn coalitiepartners te hebben, maar die trokken vorige maandag deze steun weer in. (jcr)