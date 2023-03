Tot zeven jaar cel voor bende die ook in Oudsbergen brutale ramkraak met bijna 200.000 euro buit pleegde

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een bende die zich schuldig maakte aan zeventien ramkraken en pogingen daartoe, veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen drie en zeven jaar. In drie maanden tijd maakten de vijf mannen voor 490.000 euro aan spullen buit. Ook in Oudsbergen pleegden ze een ramkraak bij groothandel Lyfra-Lekkerland.

Agon B., Naser N., Ismael K. en Mergim L. stonden al voor de feiten bekend voor verscheidene zware diefstallen, in binnen- en buitenland. Samen met een vijfde kompaan, die ondertussen overleden is, trokken ze tussen 8 maart en 24 mei 2021 op rooftocht door België.

Dat deden ze op professionele en georganiseerde wijze, beschreef de rechtbank in haar vonnis. Gsm’s werden uitgezet, communicatie gebeurde via walkietalkies, de nummerplaten werden tussen verschillende wagens gewisseld. De dieven reden telkens ‘s nachts in huurauto’s uit Duitsland naar bedrijventerreinen, knipten de omheining door en sloegen dan gaten in de muren van de panden waar ze hun slag wilden slaan.

De mannen hadden het duidelijk gemunt op vestigingen van groothandel Lyfra-Lekkerland. In de nacht van 7 op 8 april 2021 reed de bende met drie wagens, waaronder een vrachtwagen, naar een winkel van de keten in Oudsbergen. Ze sloegen zeven gaten in de muur van het gebouw en gingen aan de haal met een enorme lading tabak, alles samen goed voor 190.000 euro. Een week later probeerden ze een gelijkaardige slag te slaan in een andere vestiging van de groothandel in Beersel, maar daar werden ze betrapt nadat ze een uur lang zonder succes op een gevel van het pand aan het inbeuken waren.

Een vestiging van SPIE ICS in Lasne (Waals-Brabant) was ook een doelwit: de beklaagden gingen er aan de haal met computers, elektronica en een bestelwagen, samen goed voor 193.000 euro. Ze sneden er een vierkante meter uit een metalen wand om binnen te geraken en namen de externe harde schijf van het beveiligingssysteem mee. De gestolen bestelwagen gebruikten ze om drie weken later een andere ramkraak, in Malmedy, te plegen.

De overige targets van de bende waren divers. Zo werd in kledingwinkels en supermarkten gestolen en werden auto- en vrachtwagenverkopers beroofd. Een greep uit de buit: vijf vrachtwagens, 33.000 euro aan multimedia uit een Hypermarché van Carrefour, een kluis uit een Delhaize. Door hun manier van inbreken richtten de dieven ook grote schade aan en in de gebouwen aan. De beklaagden zullen 146.000 euro schadevergoeding moeten betalen voor hun vernielingen. Twee bendeleden werden uiteindelijk op heterdaad betrapt bij een Tiense autohandelaar, waarna de andere drie ook geïdentificeerd werden.

Drie van de vier beklaagden lieten verstek gaan voor het proces. Om recidive te voorkomen en omdat de drie geen sterke band hebben met België, vorderde de rechtbank hun onmiddellijke aanhouding. Naser N. was wel aanwezig en gaf enkele feiten toe. Voor de meeste feiten ontkende de man uit Schaarbeek zijn betrokkenheid, hoewel zijn gsm op de locaties van de feiten (Oudsbergen, Oostkamp enz.) getracet werd door gsm-masten.