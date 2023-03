Lotte Kopecky droomt van tweede zege op rij in Ronde, maar heeft toch een voorkeur: “Als ik moet kiezen, ga ik voor Parijs-Roubaix”

Wie kan Lotte Kopecky (27) zondag in de Ronde van Vlaanderen van een tweede zege op rij houden? De leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen is nog sterker geworden maar door de dominantie van Team SD Worx is het geven en nemen. Daarom zit ze al een beetje met volgende week in haar achterhoofd. “Natuurlijk wil ik de Ronde nog eens winnen. Maar als ik moet kiezen: geef mij dan maar Parijs-Roubaix.”

Team SD Worx reed vrijdagvoormiddag twee uurtjes op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Vanuit het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde werd meteen koers gezet richting Koppenberg, die zondag de poort naar de finale moet inluiden. Alleen: niemand geraakte boven. “Ik heb gehoord dat ook Tadej Pogacar te voet stond, dus zo erg is het niet”, vertelde Lotte Kopecky enkele uren later. “Als het zondag gaat regenen, wordt het een grote chaos. Veel te glad. Op de Koppenberg kan je de koers niet winnen, wel verliezen. Dus laten we hopen dat het droog blijft.”

Nochtans: een Flandrienne als Kopecky houdt van slecht weer. Haar vertrouwen krijgt dan een extra boost, in tegenstelling tot een pak andere rensters. “Ja, maar de koude in Gent-Wevelgem heeft er serieus ingehakt bij mij. Ik had deze week dan ook niet echt een goed gevoel. Ik was niet in paniek hoor, maar heb toch geluisterd naar mijn lichaam en goed gerust. Gelukkig had ik tijdens de verkenning opnieuw goede benen. Ik heb er vertrouwen in dat ik zondag op mijn best zal zijn.”

Kopecky start als topfavoriete. Zeker nu haar ploeg, SD Worx, de ene zege na de andere boekt. Maar net daar schuilt het gevaar voor onze landgenote. Demi Vollering – winnares van Strade Bianche en woensdag nog Dwars door Vlaanderen – en Marlen Reusser – de beste in Gent-Wevelgem – lijken haar voornaamste rivalen. “Neen, zij zijn medestanders, geen tegenstanders. Het belangrijkste is dat iemand van ons wint. Ons team is momenteel dominant, maar dat wil niet zeggen dat het zondag niet verkeerd kan gaan. Annemiek van Vleuten blijft een superkampioene en na haar hoogtestage zal ze zeker beter voor de dag komen dan in de Strade. En Marianne Vos is ook net op tijd opnieuw in vorm.”

Kopecky bedwingt de Paterberg tijdens de verkenning vrijdag. — © BELGA

Samen juichen

Het komt er voor Kopecky op aan om niet in het defensief te worden geduwd, dus valt ze best zelf als eerste aan binnen het team. “Tja, je moet het juiste moment kiezen. Wie als eerste gaat, kan ook teruggepakt worden en daarna kan iemand anders daarvan profiteren. Mijn ideale scenario? Dat we met een klein groepje naar Oudenaarde trekken. En daar mag zeker nog iemand van het team bij zitten. We moeten ons plan nog bespreken. Iedereen binnen onze ploeg zal zijn ideale scenario voorleggen, het is dan aan de ploegleiding om te beslissen hoe we het gaan doen. En tijdens de koers zullen we goed moeten communiceren. Veel zal ook afhangen van de koerssituatie en de concurrentie. Natuurlijk win ik graag zelf, maar ik zal ook juichen als Reusser of Vollering wint. Zij zijn evenveel favoriet als ik. En vergeet Lorena Wiebes niet, ook die hebben we achter de hand. Geloof mij: we gunnen het elkaar. De band tussen ons is echt groot, we werken allemaal al sinds de winter samen om koersen te winnen. We zijn een hecht blok.”

Dat leek in de Strade Bianche toch even anders toen Vollering en Kopecky tegen elkaar sprintten voor de zege. En verweesd naar elkaar keken na de finish. “We hadden niet afgesproken, dat was een foutje”, geeft Kopecky toe. “Ik was echt wel blij met de zege van Demi. Zo’n situatie zal nu niet meer gebeuren. Wat we dan gaan doen? Ik weet het niet, dat gaan we onderling wel bespreken.”

Kopecky en Vollering sprintten in de Strade Bianche ongelukkig tegen elkaar, met de Nederlandse als winnares. — © Getty Images

Buitenblad

In ieder geval: Kopecky lijkt nog sterker dan vorig jaar, toen ze in Oudenaarde in de sprint afrekende met Annemiek van Vleuten. “Ja, dat klopt. Ik ben beter geworden op de beklimmingen. Ze liggen mij allemaal goed: Kruisberg-Hotond, de Oude Kwaremont, de Paterberg… Het eerste deel van de Kwaremont rijd ik boven op het binnenblad, maar het laatste stuk op het buitenblad. Zeker als het wind mee is, zoals tijdens de verkenning. Daar kan de beslissing vallen, maar ook eerder. Dat ik in de Omloop het Nieuwsblad van iedereen wegreed op de Muur heeft mij veel vertrouwen gegeven. Ook al ging ik wel heel vroeg in de beklimming. Maar nogmaals: dat wil allemaal niet zeggen dat ik zondag ga winnen. Je mag niet vergeten dat ik vorig jaar won met dank aan Chantal van den Broek-Blaak. Wat zij voor mij heeft gedaan was ongelooflijk. Ik vergeet dat niet.”

Kopecky won vorig jaar de Ronde in haar Belgische driekleur. — © BELGA

De Ronde won ze al, Parijs-Roubaix nog niet. Is volgende week dan niet belangrijker voor Kopecky? “Ja, eigenlijk wel. Als ik moet kiezen, dan ga ik voor Parijs-Roubaix. In het begin van het seizoen is aan iedere renster in de ploeg gevraagd welke koers ze het liefst willen winnen. En ze houden daar rekening mee. Ik heb Parijs-Roubaix geantwoord. Maar zo simpel is het allemaal niet. En ik geef toe: de sfeer vorig jaar na mijn zege was fantastisch. Als Belgische de Ronde winnen, dat is speciaal.” Is Kopecky dan opnieuw onze grootste kans op een Belgische zege in Oudenaarde? “Neen, Wout van Aert heeft evenveel kans als ik. (grijnst) Ik wil bevriend blijven met Wout.”