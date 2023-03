Belgische darters knallen grote finishes van het bord: Mario Vandenbogaerde en Brian Raman winnen in stijl op European Tour

Twee op twee voorlopig op de International Darts Open in het Duitse Riesa. Zowel Brian Raman (PDC 82) als Mario Vandenbogaerde (PDC 75) plaatsten zich voor de tweede ronde.

Voor ‘The Riddler’ was het zijn eerste European Tour-manche van het seizoen en Raman profiteerde er meteen van om zich te laten zien. De Antwerpenaar won met 6-2 van Ryan Meikle (PDC 45) dankzij een finale finish van 132 op de bullseye.

‘Super Mario’ is in Riesa voor zijn tweede manche van de European Tour. De West-Vlaming ontdeed zich van Madars Razma, de Letse nummer 37 van de wereld. Vandenbogaerde knalde een finish van 116 van het bord om met 6-4 te winnen. Nu moet hij tegen Nathan Aspinall (PDC 10).

Later op vrijdag spelen ook Mike De Decker en Kim Huybrechts nog hun wedstrijd in de eerste ronde. Dimitri Van den Bergh begint zaterdag in de tweede ronde.