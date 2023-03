Lommelaar riskeert zes jaar cel voor verkrachting man in Eksel: “GHB niet voor niks rape drug genoemd”

Een 41-jarige Lommelaar hangt zes jaar cel boven het hoofd voor de verkrachting van een man in een Eksels rendez-voushotel na het toedienen van drugs. Het ging er stevig aan toe met GHB, speed, dildo’s, glijmiddel … “GHB of vloeibare xtc wordt niet voor niets de rape drug genoemd”, aldus de procureur.

De stoeipartij tussen de twee mannen speelde zich op 20 augustus vorig jaar af in love hotel Casa-Blanca in Eksel. Het duo boekte er rond drie uur ’s nachts een kamer. De twee hadden eerder nog al eens afgesproken en gebruikten speed. Met GHB zou de gedupeerde geen ervaring hebben. De aangehouden Lommelaar vertelde vrijdag in de Hasseltse rechtbank dat het slachtoffer een stevige slok nam van een flesje met GHB. “Ik had hem nog gezegd dat zoiets dodelijk kon zijn. Na vijftien minuten begon hij raar te doen.” De verdachte stelde dat het slachtoffer niet veel later naakt op het bed lag en dan meermaals tegen de grond ging. “Hij maakte rare geluiden. Opdat hij niet zou stikken heb ik een schoen onder zijn hoofd gestoken.” De Lommelaar zou 4,5 uur later het hotelletje verlaten. Hij ging er vandoor met de Jeep van de verdachte en met zijn telefoon. Een dag later zou de veertiger nog een Peugeot stelen.

Anale kwetsuren

Rond 20 u ging de uitbater op de kamer kijken omdat deze nog niet vrij gegeven was. Hij trof er een bont en blauw geslagen slachtoffer aan die totaal weg was van deze wereld. Ook was er glijmiddel te vinden, net als ontlasting en andere troep. De eerste herinnering voor het slachtoffer was pas toen hij wakker werd in het ziekenhuis. “Ik heb geen hulp willen halen omdat ik geseind stond”, stelde de aangehouden betichte die een strafregister van 12 pagina’s heeft. Het slachtoffer hield aan de ontmoeting twee blauwe ogen, verwondingen aan de schouders, anale kwetsuren en zelfs een pletwonde aan zijn penis over. “Hij heeft zichzelf met een dildo bevredigd en ik moest hem met een zweep slaan”, gaf de Lommelaar als uitleg voor enkele verwondingen.

Motief

De procureur sprak over een zeer moeilijk dossier met een beklaagde die verschillende verklaringen aflegde en een slachtoffer dat zich nauwelijks nog wat kon herinneren. Toch was het voor het parket duidelijk dat de betichte zich schuldig maakte aan ernstig seksueel geweld. “Buiten de verdachte en het slachtoffer is niemand anders in de kamer geweest. Het kan niet anders dat hij verantwoordelijk is. GHB wordt ook niet voor niks de rape drug genoemd. De drug is heel moeilijk om te doseren en je moet er voorzichtig mee omgaan. Bovendien kende het slachtoffer het product niet. Ik vorder 5 jaar cel voor de verkrachting en 12 maanden voor de diefstal”, verduidelijkte de procureur. Advocate Els Jeuris betwistte de verkrachting en het toedienen van de GHB. “Wat zou het motief ook voor de verkrachting zijn? Een maand eerder hadden ze al seksuele betrekkingen.” Vonnis op 28 april.