We worden gelukkig van de lente, dus nu zijn we slecht gezind: maar hoe komt dat eigenlijk?

Na een haast eindeloze, typisch Belgische en grijze winter is de lente eindelijk aangebroken. Officieel dan toch, want de zon laat nog even op zich wachten. Toch merkten we de afgelopen weken zelf al een verbetering in ons humeur, die we met alle plezier aan de langere dagen wijten. Maar is dat ook zo? Zorgt de lente echt voor meer energie en een betere mood, of is dat louter bijgeloof?