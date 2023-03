Donald Trump zal toch niet in handboeien verschijnen in de rechtbank

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal volgende week niet in handboeien verschijnen in de rechtbank. Dat bevestigt zijn advocaat Joe Tacopina, na onderhandelingen met de openbare aanklager.

Trump werd vrijdag officieel in verdenking gesteld in de zaak rond pornoster Stromy Daniels en moet zich daarom komende week aanbieden in de rechtbank in New York. Beklaagden doen dat traditioneel in handboeien tijdens zo’n procedure. De voormalige president zou volgens meerdere bronnen eerder al aangegeven hebben dat hij van zijn rechtbankoptreden een heus “spektakel” wou maken en daarom ook gehandboeid voor de fotografen wou verschijnen.

Maar dat zal uiteindelijk toch niet het geval zijn. Dat bevestigde zijn advocaat vrijdag na onderhandelingen met de openbare aanklager. Verder zou de procedure zoals anders verlopen. Zo zal Trump zoals alle beklaagden in strafzaken zijn vingerafdrukken en een foto voor het dossier – het zogeheten ‘mug shot’ – moeten laten nemen. “Ik weet niet hoe dit allemaal gaat verlopen. Er is geen handboek om te zien hoe je een voormalig president van de Verenigde Staten aanklaagt in een strafzaak”, zei Tacopina.

Tacopina zei dat Trump en zijn team verrast waren door het nieuws van de aanklacht: “Aanvankelijk waren we allemaal geschokt. We geloofden niet dat ze hiermee door zouden gaan, want er is geen misdaad gepleegd.”

De openbare aanklager wil momenteel niet reageren. Ook het Witte Huis zal zich niet uitspreken over de aanklacht tegen de voormalige president.

(sgg)