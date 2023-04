BV Hotspot. Kathleen Aerts wordt schipper en Olga Leyers waagt zich aan een horeca-avontuur

Druk, druk, druk! Dat is ongetwijfeld de slagzin van de meeste BV’s deze week, want er stond weer veel te gebeuren. Gelukkig was er ook voldoende tijd voor leukere avonturen, want verschil moet er zijn. Kijk mee!

Seksuologe Lotte Vanwezemael deelde een kleine appreciation post op Instagram voor haar vriend Max.

Evi Hanssen is duidelijk fan van Zwitserland én van reizen met de trein. Met zo’n uitzicht kunnen we dat ook wel begrijpen.

Olga Leyers doet veel, maar een horeca-avontuur stond nog niet op haar cv. Daar komt nu verandering in, want samen met vriendlief Giancarlo Angeletti heropende ze deze week Grand Café Capital in Antwerpen.

Linde Merckpoel en de koers, het is een love story die we nog niet meteen zien eindigen.

Evi Hanssen is niet de enige die met haar hoofd in de bergen zit. Ook Céline Van Ouytsel zat op grote hoogte, of toch virtueel in ieder geval.

Goed nieuws voor Kathleen Aerts, want zij haalde deze week haar skipper license en daar is ze duidelijk blij mee!