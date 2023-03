PODCAST. Jonas zat vijf jaar in de gevangenis, maar is nu een succesvolle chef-kok

Jonas (schuilnaam) is een onervaren jongen voor wie een wereld vol alcohol en drugs opengaat wanneer hij op z’n 18de met zijn vriendin gaat samenwonen. Die vriendin wordt al snel zijn vrouw en het huwelijk dat volgt, is op z’n minst als destructief te omschrijven. Jonas stort zich in het feestleven, met een zware alcoholverslaving tot gevolg. De drankduivel eist een zware tol: huiselijk geweld, slagen en verwondingen, diefstallen en valsheid in geschrifte zijn schering en inslag. De politie moet meermaals ingrijpen, maar het koppel is niet te stoppen.

In 2014 valt het doek: na een ernstig misdrijf wordt Jonas door de politie van z’n bed gelicht en aangehouden. Een correctionele rechtszaak volgt, waarbij alle criminele feiten van de voorbije jaren gebundeld worden. De rechter kan er niet mee lachen: Jonas krijgt ruim 5 jaar cel en die straf zal hij quasi volledig uitzitten.

Deel 1: Een destructief huwelijk

Deel 2: Makkelijke prooien en massa’s heroïne

Deel 3: Een waar succesverhaal

