Hein Vanhaezebrouck wordt opnieuw geconfronteerd met selectieproblemen: “We zitten met enkele jongens op de slappe koord”

Op vier speeldagen van het einde van de reguliere competitie, dreigt de spoeling bij de Buffalo’s opnieuw verraderlijk dun te worden. Het vertrek van Michael Ngadeu en de aanhoudende blessures bij tal van spelers zorgen voor kopzorgen bij Hein Vanhaezebrouck: “Het probleem is dat onze blessures niet zijn opgelost. Hierdoor kunnen we inderdaad in de problemen komen. Ik zei eerder al dat er voor volgend seizoen heel veel werk op de plank ligt.”

“Mike Ngadeu? Laat het ons kort houden. Hij had nog een contract tot het einde van het jaar en we wilden hem graag hier houden, ik ook. We hebben ooit een periode gehad waarin wij grotere contracten konden betalen. Na de titel, onze goede campagnes in de Champions League en de Europa League… Nu is dat niet meer mogelijk dus was het voor ons moeilijk om zijn contract te verlengen”, kwam Hein Vanhaezebrouck nog even terug op het plotse vertrek van Michael Ngadeu.

De Kameroener verliet de Buffalo’s enkele maanden voor het einde van zijn contract naar China: “Hij was eigenlijk vragende partij om te blijven en stond niet te springen om te vertrekken. Wij konden evenwel niet ingaan op zijn verwachtingen en dat was hier verlengen. Wij zijn echter niet meer in staat om dat te betalen. Dan komt er een financieel sterke club uit China die hem een interessant contract biedt.”

© BELGA

Vanhaezebrouck heeft dan ook wel begrip voor de beslissing van de gewezen leider van zijn defensie: “Hij is in een fase van zijn loopbaan gekomen waarbij hij moet nadenken hoeveel jaar hij nog kan voetballen en hoeveel hij nog kan verdienen. Hij had liever het seizoen afgemaakt en met ons Champions’ play-off gehaald én tegen West Ham gespeeld. In China sloot de transfer window pas in april. Daar kunnen we het ook over hebben, hé. Hoe een transferperiode in een bepaald land nog open kan zijn, waardoor een club in een ander land zich niet meer kan versterken.”

“Wij konden bijna niet anders dan hem te laten gaan. Nu staan we voor een voldongen feit omdat je hem niet kunt vervangen. Vooral ook omdat je in de winter al jongens liet vertrekken: Salah, Owusu en Hanche-Olsen mochten ook omwille van financiële redenen de club verlaten. We hebben toen meeval gehad dat we met Piatkowski en Gift twee jongens konden binnenhalen die dat vertrek kunnen opvangen.”

© BELGA

Nu lukt dat dus niet voor de Buffalo’s en dat stelt Vanhaezebrouck meteen voor de nodige (selectie)problemen: “Het probleem is dat onze blessures niet zijn opgelost. Ik zei eerder al dat er voor volgend seizoen heel veel werk op de plank ligt. Ook Piatkowski is normaal na dit seizoen weer weg, want hij is gehuurd. Bovendien vertrok na Hanche-Olsen nu ook nog Ngadeu. Dat zijn flink wat verdedigers. Dat heb ik al een tijdje geleden aangekaart. We gaan proberen om dat zo goed mogelijk op te vangen.”

Voorlopig wordt er door AA Gent dan ook geen selectie gecommuniceerd: “We gaan morgen rond de middag proberen om een ruime selectie bekend te maken omdat er nog teveel vraagtekens zijn”, lichtte de Gentse coach die beslissing toe. “Morgen zullen we wel zien. We zitten met enkele jongens weer op de slappe koord. Met het risico om hen weer kwijt te zijn voor enkele weken. We zullen ook een eventuele reactie moeten afwachten, sommigen hebben maar één training met de groep afgewerkt. We hebben ook enkele jonge jongens van de beloften erbij genomen, zij zullen morgenavond ook niet spelen met de beloften. De kans dat er geen extra jongere bij komt, is heel klein. Dan zouden er vannacht drie mirakels gebeurd zijn. Dat verwacht ik niet.”

“Ik ben vooral blij voor Tarik”

Waar Michael Ngadeu vertrok, keert Tarik Tissoudali hoogstwaarschijnlijk terug in de Gentse kern: “Tarik is één van die mannen die in de voorlopige, grote groep zitten. We wachten morgen af hoe hij de training van vandaag heeft verteerd en hoe hij is opgestaan. Of er niets is dat risico’s inhoudt, dat zullen we morgen beslissen. Zijn comeback is wel dichtbij. Ik ben vooral blij voor hem want hij heeft veel gemist en heeft er hard moeten voor werken. Hij kan een extra element zijn voor onze offensieve sector waar we nu vrij ruim zitten. Het is vooral achterin momenteel dat we zorgen hebben.”

© BELGA

Het duel op bezoek bij Seraing is voor AA Gent bovendien één van de resterende vier cruciale duels in de reguliere competitie: “Het wordt een moeilijke match, omwille van verschillende redenen. Het is een team dat altijd vecht voor een resultaat en in een moeilijke situatie zit. Zij zijn nog altijd niet definitief uitgeteld. Ze verliezen vaak met één doelpuntje verschil. Dus dat maakt dat het absoluut geen makkelijke match wordt, hoewel mensen dat soms verwachten. Zo zit het niet in elkaar.”

“Kijk maar naar onze concurrenten die punten lieten tegen degradatiekandidaten. Een tweede zaak is het terrein dat te lijden heeft gehad. Daarnaast heb je ook de weersomstandigheden: veel regen en wind. Op een veld dat niet helemaal gesloten is, speelt de wind zeker een rol. Zeker als er dan rukwinden tot 80 km/u worden voorspeld. Als wij denken dat we zomaar eens zullen winnen, zouden we wel eens verrast kunnen terugkeren. Dat zit gelukkig meestal bij ons wel oké. Hopelijk is dat morgen ook zo. Ik heb mijn spelers al op het hart gedrukt dat we met dezelfde instelling zullen spelen als tegen West Ham of Club Brugge.”