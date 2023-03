Oplossing voor Belgische wereldtoppers shorttrack: Hanne en Stijn Desmet mogen in Nederland blijven (maar er zijn nog praktische vraagtekens)

Het goede nieuws: Hanne en Stijn Desmet, wereldtoppers in het shorttrack, mogen in hun vertrouwde omgeving tussen de Nederlandse toppers blijven. Alleen: er zijn nog praktisch obstakels die moeten worden opgeruimd. Zoals: wie begeleidt hen tijdens de wedstrijden? Dat probleem speelde vooral Hanne op het voorbije WK parten.

Broer en zus Stijn en Hanne Desmet mogen volgend seizoen blijven samen trainen met de Nederlandse wereldtoppers. Dat is het resultaat van het overleg tussen de Nederlandse en de Belgische schaatsverantwoordelijken. Anders gezegd: ze kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven waar ze de voorbije jaren naar de absolute wereldtop stormden, kunnen blijven sparren met topland Nederland.

Zo komt er een einde aan de saga die op het afgelopen WK een pijnlijk dieptepunt kende. De voorbije jaren werden Stijn en Hanne zo goed, dat ze een beetje het slachtoffer van hun eigen succes werden. Dat was vooral een doorn in het oog van sommige Nederlandse beleidsmakers, niet zozeer bij de shorttrack(st)ers. Met hen bleven ze prima overeenkomen.

© Getty Images

In volle aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het afgelopen seizoen, het WK in Seoul, meldden de teammanagers van beide landen dat de Nederlandse coaches zich op dit WK volledig zouden focussen op hun atleten. Voorheen bekommerden ze zich voor, tijdens en na de wedstrijden ook over Stijn en Hanne Desmet. Vooral de timing stoorde Stijn en Hanne, ze waren al aangekomen in Zuid-Korea toen ze het nieuws te horen kregen. Na het WK gaf vooral Hanne te kennen dat ze zich wat ontredderd voelde en geen kans had gekregen om te anticiperen op de beslissing, wegens veel te weinig tijd.

Meteen stond ook de volledige samenwerking met Nederland ter discussie. Nu blijkt dat beide toppers het contract, dat nog tot en met volgend seizoen liep, mogen uitdoen. Een opluchting: achter de schermen werd al gezocht naar samenwerking met andere landen, maar de eerste keuze van Stijn en Hanne Desmet bleef Nederland.

Toch resten nog een aantal vraagtekens, vooral over de praktische uitwerking. Zo is er nog geen duidelijkheid of ze ook tijdens de wedstrijden nog een beroep kunnen doen op de Nederlandse coaches en of het enkel gaat om samen sparren en trainen.