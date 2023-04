Drievoudig Ronde-winnaar Tom Boonen weet hoe hard en ongenadig de koers kan zijn: “Niemand krijgt garanties op winst, ook Wout niet”

En of er veel gebeurd is in de aanloop naar die mythische Ronde van Vlaanderen aanstaande zondag. Wout Van Aert die de E3 Saxo Classic in Harelbeke won en ploegmaat Laporte de overwinning in Gent -Wevelgem schonk, de ik-moet-just-niets-vibe en een betonmixer die Wout volgens de online-berichten bijna dood reed. Tijd voor een goed gesprek met drievoudig Ronde-winnaar Tom Boonen, die alles ondertussen met genoeg afstand kan overschouwen. “Wout en Mathieu staan onder een andere soort druk dan ik vroeger.”