Vincent Kompany genoemd als kandidaat-opvolger Antonio Conte bij Tottenham

Antonio Conte en Tottenham gingen zondagavond “in onderling overleg” uit elkaar. Hij maakte zichzelf onmogelijk bij de Spurs door snoeihard uit te halen naar de club en vooral naar zijn spelers. Assistent Cristian Stellini neemt de rol van Conte over voor de rest van het seizoen.

De club neemt dus tijd om de ideale opvolger te vinden. Julian Nagelsmann was een van de eerste namen die genoemd werd, maar de Duitser die onlangs ontslagen werd bij Bayern München zou er geen oor naar hebben. Ook onder meer Mauricio Pochettino, ex-coach van de Spurs, Luis Enrique, de voormalige bondscoach van Spanje, en Christophe Galtier, ex-Paris-Saint-Germain, zijn namen die de revue passeren.

Geen prioriteit

Volgens The Sun is het Vincent Kompany die helemaal bovenaan de lijst staat om volgend seizoen over te nemen bij Tottenham. Iets wat gretig opgepikt wordt door andere media. De tabloids schrijven dat Kompany wel degelijk interesse zou hebben om de stap te zetten.

Als wij ons oor te luister leggen bij Tottenham-watchers van het gerenommeerde The Guardian, dan valt te horen dat onze landgenoot wel degelijk op de lijst staat en dat zijn naam binnenskamers besproken wordt, maar dat hij op dit moment geen prioriteit is.

En hoe zou Kompany er zelf over denken? Hij lijkt niet de persoon die in een nieuw project stapt om er dan na één seizoen alweer te vertrekken. Dat liet de voormalige Rode Duivel vorige zomer ook duidelijk verstaan bij zijn aanstelling in Burnley. Het doel was om van The Clarets (weer) een stabiele Premier League-club te maken. Met nog negen competitiewedstrijden te gaan is de promotie naar het hoogste niveau bijna binnen: Burnley telt nu al zestien punten voorsprong op de nummer drie in The Championship. Ook de titel ligt binnen handbereik met dertien punten voorsprong op de tweede in de stand.