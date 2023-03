Anderlecht-trainer Brian Riemer heeft goed nieuws over Islam Slimani en is hoopvol: “Wij kunnen Standard nog pakken”

Goed nieuws voor Anderlecht: paars-wit kan zondag in Eupen mogelijk alweer beroep doen op spits Islam Slimani (34) nadat die voor de interlandbreak met een spierblessure vervangen moest worden tegen OH Leuven. De Algerijn scoorde al zes keer in zeven competitiematchen voor de Brusselaars.

“Hij staat weer op het veld, dus dat is goed”, gaf trainer Brian Riemer vrijdagmiddag uitleg op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Eupen uitleg over de clubtopschutter. “We hadden het ook wel verwacht, het ging maar om een kleine spierblessure.” Slimani moest door de blessure wel verstek geven voor de interlands van de nationale ploeg van Algerije. “Hij heeft de hele interlandbreak met ons medische team gespendeerd. We bekijken zijn situatie nu van dag tot dag. Het zou kunnen dat hij tegen Eupen al klaar is om te starten, maar evengoed is hij enkel fit voor een invalbeurt van tien minuten of kiezen we ervoor hem nog niet te laten meedoen.”

Islam Slimani. — © BELGA

Riemer kwam ook nog even terug op de kruisbandblessure van Yari Verschaeren. “Zijn operatie is gelukkig succesvol verlopen. Als zoiets gebeurt, besef je hoe blij je mag zijn dat je wel kan voetballen. Hij blijft één van ons en we zullen hem steunen zo goed we kunnen. Hij speelde bijna alles bij mij, hij was mijn talisman. Zijn blessure is een groot verlies voor de ploeg.” Met Refaelov, Arnstadt, Ashimeru, Diawara en Kana heeft paars-wit wel nog genoeg middenvelders om zijn plek in te nemen.

Mikken op zevende plek

Anderlecht staat op dit moment achtste, maar nadat de Disciplinaire Raad voor Profvoetbal besliste dat Charleroi-KV Mechelen herspeeld moet worden nadat Ultra’s van de thuisploeg de match moedwillig stillegden, kunnen zij Charleroi nog over zich zien springen. “Voor mij is dat een crazy beslissing”, aldus Riemer. “Ik begrijp niet hoe zoiets kan gebeuren. De match werd om een goede reden gestaakt. Ik begrijp niet dat iets politieks of hoe je het ook wil noemen zo’n weerslag kan hebben op het sportieve. Net zoals ik niet begrijp dat zoiets nu naar boven komt, in het slot van de competitie. Dat is veel te laat, deze beslissing had veel eerder genomen moeten worden.”

© BELGA

Niet dat het veel uitmaakt voor Riemer: hij mikt dit seizoen nog hoog met Anderlecht. “Ik heb nu tegen mijn spelers gezegd dat we bezig moeten zijn met de zevende plek (die Standard op dit moment bezet, red).” De Rouches hebben vier punten meer dan paars-wit. “Als wij zondag winnen en zij verliezen, zit er nog maar één punt tussen ons. Ik heb het gevoel dat we hen de komende vier matchen nog kunnen pakken”, vertelde de Deen.

Babbelen over de koers met Vertonghen

Maar eerst zondag Eupen dus, een team waar Riemer naar eigen zeggen “veel respect” voor heeft. Al zal de Ronde van Vlaanderen toch ook met een half oog gevolgd worden. “Met Jan Vertonghen praat ik wel eens over wielrennen, ja. Al denken wij Denen natuurlijk dat onze renners de beste zijn. Ik sta aan de kant van Vingegaard en Mads Pedersen”, lachte Riemer.

Tijdens de finale van de Ronde zal Anderlecht wel drukbezet zijn: dan staat het namelijk zelf op het veld in Eupen. “Daar kunnen we niet echt veel aan veranderen”, grijnsde Riemer. Op weg naar de Oostkantons zullen de spelers de koers wel in de bus kunnen volgen. “Voor mij is dat normaal, dat er sport op tv is als je op de bus stapt. Zolang de focus maar op voetbal ligt als ze op het veld staan, is dat geen probleem.”