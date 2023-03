Yanina Wickmayer grijpt naast finaleplaats in Croissy-Beaubourg

De 33-jarige Wickmayer verloor in drie sets van het Britse vierde reekshoofd Jodie Burrage (WTA 132). Het werd 5-7, 6-3 en 6-3 na een uur en 56 minuten wedstrijd. Burrage had in de kwartfinales ook al Greet Minnen (WTA 167) uitgeschakeld. In de finale speelt ze tegen het Italiaanse topreekshoofd Lucia Bronzetti (WTA 73) of de Franse qualifier Margaux Rouvroy (WTA 366).

Wickmayer komt vrijdag nog een tweede keer in actie. In het dubbeltoernooi doet ze met Greet Minnen een gooi naar een plaats in de finale.