Vijftien bestuurders beboet voor rijden met gsm in de hand in zone Demerdal

In de politiezone Demerdal zijn woensdag controles gehouden op gsm-gebruik. Veertien bestuurders waren in overtreding. Verder waren er nog pv’s voor overlading met een boete van 2.800 euro tot gevolg. Voor een slechte zekering van een lading kreeg een bestuurder een boete van 350 euro. Op donderdag richtte een actie zich specifiek op de ladingzekering. Elf vrachtwagen werden naar de kant gehaald. Vier vrachtwagens waren in overtreding met de regels van ladingzekering of maximale laadcapaciteit. De bestuurder van een lichte vrachtwagen werd beboet omdat hij met gsm in de hand reed.

