Bij FC Barcelona winden ze er niet langer doekjes om: “Wij staan in contact met Lionel Messi omtrent terugkeer”

Volgens vicevoorzitter Rafa Yuste staat FC Barcelona in contact met Lionel Messi omtrent een terugkeer van de 35-jarige Argentijnse wereldkampioen naar Nou Camp. “Mooie levensverhalen verdienen een mooi einde”, vertelde Yuste vrijdag aan Spaanse media, om vervolgens toe te geven dat er gesproken wordt. “Natuurlijk staan wij in contact met Messi.”

Het is niet de eerste keer dat er gespeculeerd wordt omtrent een terugkeer van Messi naar de club van zijn hart, nadat hij in de zomer van 2021 de poorten van Nou Camp achter zich had dichtgetrokken om transfervrij te overstap te maken naar Paris Saint-Germain. De financiële gevolgen van de COVID-crisis hadden er zwaar ingehakt bij de Catalanen en Messi was simpelweg onbetaalbaar geworden.

Yuste was destijds naar eigen zeggen betrokken bij de mislukte onderhandelingen. “En dat doet nog steeds pijn”, gaf hij toe. “Leo en zijn familie weten hoe belangrijk zij zijn voor mij en de club. Natuurlijk zou ik het leuk vinden als ze zouden terugkeren.” Volgens Barça-coach Xavi, tevens een ex-ploegmaat van Messi, is het echter niet het moment om over een terugkeer te praten. “Maar als hij wil terugkeren, zal ik de eerste zijn om er alles aan te doen opdat hij ook kan terugkeren.”

© AFP

In de Franse hoofdstad loopt zijn contract na afloop van dit seizoen af. De optie voor een verlenging van nog één seizoen is nog niet gelicht, waardoor de geruchten omtrent een mogelijk vertrek al een tijdje aanzwengelen. Na een minder eerste seizoen presteert Messi dit seizoen wel op niveau in Parijs, maar op sportief vlak zijn er tekortkomingen.

Zo werd PSG enkele weken geleden alweer vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. Deze keer bleek Bayern veel te sterk. Zijn thuisclub Newell’s Old Boys uit Rosario, teams uit de Major League Soccer en zelfs het Saoedische Al-Hilal werden al genoemd.