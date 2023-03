Vlaamse regering hakt knoop door over Ventilus en vraagt compensatie voor getroffen eigenaars

De Vlaamse regering heeft het traject voor de gecontesteerde hoogspanningsleiding Ventilus in West-Vlaanderen vastgelegd. Tussen Izegem en Torhout komt de leiding bovengronds langs de E403. In Zeebrugge, Zedelgem, Torhout en Izegem duikt ze onder de grond. Ongeveer 80 gebouwen liggen langs de nieuwe leidingen. De regering Jambon vraagt aan de federale collega’s om een uitgebreide compensatieregeling uit te werken.

Keer op keer wezen studies hetzelfde uit: de omstreden hoogspanningsleiding in West-Vlaanderen kon technisch gezien alleen maar bovengronds. De Vlaamse regering legt het voorkeurstraject van Ventilus nu definitief vast. Ze duikt voor 10 kilometer onder de grond, in Zeebrugge, Zedelgem, Torhout en Izegem. De nieuwe bovengrondse verbinding komt naast de E403 tussen Torhout en Izegem. Ook in Lendelede komt er nog eens 4 kilometer bovengronds.

Daarmee komt er ook duidelijkheid voor de bevolking. Daar was veel ongerustheid, langs de verschillende mogelijkheden voor Ventilus leven 1.300 gezinnen. Nu er één is uitgekozen, gaat het nog om een tachtigtal gebouwen. Nog eens 110 gebouwen staan in de buurt van bestaande leidingen die versterkt worden.

Compensatie

“Er is intussen lang genoeg gestudeerd, het dossier moet nu verder”, klinkt het binnen de Vlaamse regering. Voor de betrokken eigenaars moet er een uitgebreide compensatieregeling, maar oordeelt de federale overheid over. Ook voor getroffen bedrijven komt er flankerend beleid.

© BELGA

Ventilus moet de ontbrekende schakel worden in het Belgische hoogspanningsnet. Aan de ene kant moet het de opgewekte stroom van de offshorewindparken veilig aan land brengen, aan de andere kant moet het dienen als een soort veiligheidscircuit. Als er elders in het land problemen zijn met het net, dan kan Ventilus de gaten vullen.

Explosief

Alleen was er in West-Vlaanderen veel ongerustheid ontstaan over de nieuwe leiding. Actiecomités kwamen samen om Ventilus op alle mogelijke manieren tegen te houden. Overal langs de snelweg staan borden met doodskoppen en leuzen tegen de hoogspanningsleiding, omdat ze kankerverwekkend zou zijn. Daar is voor alle duidelijkheid geen wetenschappelijk bewijs voor. Om de onrust nog wat weg te nemen, loopt Ventilus nergens langs scholen of crèches.

Maar ook politiek was het dossier explosief. Ze snijdt dwars door cd&v-gemeenten, ook door Torhout, de stad van viceminister-president Hilde Crevits (cd&v). De lokale burgemeesters - bijna allemaal van CD&V-signatuur - wilden er niet van weten. Dat maakte het hele dossier ook politiek explosief.

Ook al is de kwestie nu politiek beslist, het verzet van de actiecomités is niet weg. Het heeft er alles van weg dat er nog een lange juridische strijd zal volgen voor de hoogspanningsleiding er effectief is.