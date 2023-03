Moet Max Verstappen zich zorgen maken? Vormt zijn teammaat Sergio Perez écht een bedreiging? De Mexicaan volgt in de WK-stand op één puntje en nam na zijn zege in Jeddah al eens het woord ‘wereldtitel’ in de mond. Terecht? Onze F1-watcher acht hem kansloos. Maar de situatie kan wel giftig worden. Giftiger dan ze al is.