Emma Meesseman speelt fantastisch basketbal en kaapt individuele award weg: “Het was een geweldige maand”

Emma Meesseman werd in de maand maart uitgeroepen tot MVP van de Euroleague Women. Ze is enerzijds ook één van de grote favorieten om MVP van het ganse seizoen te worden en anderzijds gaat ze over twee weken met Fenerbahce Istanbul in de Tsjechische hoofdstad Praag en op de Final Four op zoek naar een vijfde Euroleague-titel. Ze zou daarmee over Ann Wauters (vier titels) springen. In de halve finale wacht op 14 april de Italiaanse kampioen Schio met … Kim Mestdagh.

Emma Meesseman krijgt de prijs na vele fantastische prestaties gedurende de maand maart, die ertoe bijdroegen dat Fenerbahce Istanbual hun zegereeks kon voortzetten en zich kwalificeerde voor de Final Four in Praag.

“Het was een geweldige maand voor de club! Uiteraard moesten we ons gedurende het seizoen nogal eens aanpassen met nieuwe spelers die later arriveerden, maar elke keer maakte het ons sterker en in elke wedstrijd was er meer ritme en teamspel,” zei Meesseman.

Begin maart sloot Fenerbahce het reguliere seizoen af met een 12de succes op rij door een zwaarbevochten 90-79 zege op Tango Bourges Basket. Meesseman was weer outstanding en eindigde met een opvallende 17 punten, 7 assists, 6 rebounds, 2 steals en 2 blocks. Meesseman schitterde vervolgens in een 82-62 overwinning tegen Sopron Basket in de eerste wedstrijd van de kwartfinale. Ze legde de kampioenen van vorig jaar het vuur aan de schenen met opnieuw een topprestatie en 15 punten, 6 rebounds, 4 assists en 4 steals. Die drie wedstrijden in maart leverden Meesseman een index op van 24,7 per wedstrijd; gebaseerd op een waanzinnig gemiddelde van 16,0 punten, 6,3 rebounds, 4,0 assists en 2,7 steals per wedstrijd.

“Ons eerste doel was Fenerbahce terugbrengen naar de Final Four en nu hoop ik zeker dat we ons tweede doel kunnen bereiken en dus de Europese clubtitel veroveren. Voor mij persoonlijk is de komst naar dit nieuwe team, nadat ik in Ekaterinburg vele jaren actief was, gemakkelijker dan ik had verwacht. Natuurlijk helpt het dat ik sommige spelers (Breanna Stewart, Courtney Vandersloot) al kende, maar Fenerbahce heeft me echt met open armen ontvangen en ik ben blij dat ik deze grote rol bij het team mag spelen,” zei de MVP van de Final Four in 2018 in het Hongaarse Sopron. “Tot favoriet uitgeroepen worden, zegt me eigenlijk niets. Niemand krijgt daar een prijs voor. Ik heb genoeg Final Four-toernooien meegemaakt om te beseffen dat er van alles kan gebeuren - het is winnen of naar huis gaan. Alle teams zullen op hun best zijn voor die wedstrijden, dus we zullen daar klaar voor moeten zijn, technisch, tactisch, maar ook mentaal. De halve finale tegen Schio wordt een mooie strijd denk ik. Zij zijn een goede ploeg die ook bewezen heeft in grote wedstrijden het te kunnen afmaken.“

De Final Four vindt plaats van 14-16 april in de Tsjechische hoofdstad Praag. In de halve finale neemt Fenerbahce Istanbul het dus op tegen het Italiaanse Schio met Kim Mestdagh. De tweede halve gaat tussen het Turkse Mersin en thuisclub Praag.