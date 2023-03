Club Brugge kan nog steeds niet rekenen op Skov Olsen en Hendry op het veld van Mechelen: “Het is nog iets te vroeg”

Vier finales rest Club Brugge nog om de Champions’ Play-offs te halen, maar dit weekend kan Rik De Mil nog niet op Skov Olsen rekenen. “Het is nog iets te vroeg”, zegt De Mil. Ook Hendry en Boyata blijven out.

Een dikke maand geleden onderging Andreas Skov Olsen een operatie aan de appendix: sindsdien revalideerde hij een tijdje in zijn thuisland Denemarken, maar ondertussen sloot hij opnieuw aan bij de groepstraining. Dat werd deze week al gemeld via de kanalen van Club Brugge.

Maar een comeback op het veld van KV Mechelen? Dat zit er nog niet in. “Hij is goed aan het werken: dat bleek ook deze week op training”, adus Rik De Mil. “Maar dit weekend is het nog iets te vroeg voor hem.” De Mil was wel duidelijk: zijn terugkeer waarschijnlijk voor volgend weekend. “Want ik reken nog héél sterk op hem”, zegt hij.

Maar daar stopt het niet: ook Hendry revalideert verder, terwijl Boyata ook onbeschikbaar blijft. In het verdedigende compartiment is er ook nog goed nieuws: Mata kan dit weekend opnieuw spelen.