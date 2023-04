ROYALS. Maxima blust brandjes en zo doet koning Charles boodschappen

Onze eigen koningin Mathilde en koning Filip brachten een staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Naast alle verplichtingen zorgt dat af en toe ook voor een toeristische foto, klaar om in het familiealbum te plakken.

Koning Charles was dan weer op staatsbezoek in Duitsland, waar hij onder andere een bezoek bracht aan de markt in Berlijn. Een koning voor een groentekraam, je ziet het niet elke dag.

De Luxemburgse royals mochten deze week dan weer een nieuwe aanwinst in de familie verwelkomen. Erfgroothertog Guillaume en zijn echtgenote Stéphanie bevielen van hun tweede zoontje, François.

Voor het Monaco Women Forum trok prinses Charlène deze week een opvallende jurk uit de kast. Meer glitter is niet mogelijk, of wel?

Deze week zagen we koningin Maxima voor de verandering niet in een tenue van Natan, maar in een veel praktischer outfit. Ze woonde namelijk een Fire Bucket Operatie-training bij.