Max Verstappen heeft huiswerk na derde tijd in de vrije trainingen: “Geen grip”

Fernando Alonso was vrijdag het snelst in de tweede vrije training, die verstoord werd door regen. Sergio Perez was evenwel sneller onderweg, tot hij zijn ronde moest afbreken. Red Bull had dus wel degelijk het potentieel om vooraan te zitten.

Nadat Max Verstappen (Red Bull) de snelste ronde had neergezet in de eerste vrije training, was Fernando Alonso (Aston Martin) de beste in de tweede oefenstonde. Na twintig minuten begon het evenwel te regenen en dat maakte de rest van de sessie minder betekenisvol. Ook de rest van het weekend dreigt de regen in Melbourne, dat bekend staat om ‘vier seizoenen in één dag’. Maar tijdens de race blijft het wellicht droog.

In beide sessies werden behoorlijk veel spins gemaakt, onder meer door Verstappen en Lewis Hamilton.

“De omstandigheden waren niet geweldig vandaag. We hadden weinig grip en het tarmac was glad”, zei Verstappen, die op 6 tienden van Alonso strandde. “Het was moeilijk om de banden aan het werken te krijgen en daardoor kon je niet onmiddellijk pushen. Daarnaast hadden we veel onderbrekingen met rode vlaggen, waardoor we nooit een ritme vonden. Ik weet dus eigenlijk niet goed hoe de auto aanvoelt, want ik had de banden nooit zoals ik ze wou. We gaan nu heel goed in de data moeten duiken om conclusies te trekken voor zaterdag. We verwachten dat het vanaf nu droger blijft.” (mc)