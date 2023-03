OHL-CEO Peter Willems over ongeval Sofian Kiyine: “Hij heeft niets levensbedreigends en ik denk ook niet carrièrebedreigend”

Bij OH Leuven zijn ze aangeslagen na het zware verkeersongeval van Sofian Kiyine gisterenavond. Dat spreekt voor zich. Voor grote uitspraken of maatregelen is het nog wachten op het onderzoek, maar CEO Peter Willems kwam toch al met een reactie. “Het is duidelijk dat het veel erger had kunnen aflopen.”

Donderdagavond omstreeks halfzeven vloog Sofian Kiyine, middenvelder bij OH Leuven, met zijn Mercedes aan grote snelheid over een rotonde een sporthal binnen in het Luikse Flémalle. Ondertussen wordt stilaan duidelijk wat de schade is. “Ik heb net zijn vader aan de lijn gehad”, zegt Peter Willems. “Sofian heeft hier en daar een breuk, maar de vader is vooral opgelucht dat het niet erger is dan dat. Hij heeft niets levensbedreigend en ik denk ook niet carrièrebedreigend.”

Kort voordat Kiyine de sporthal binnen vloog, waren daar nog kinderen aan het basketten. “Het belangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn gevallen”, aldus Willems. “Het is duidelijk dat het veel erger had kunnen aflopen. Wij zijn gisteren zelf ingelicht door de vader van Sofian. Met hemzelf hebben we nog geen contact gehad.”

Als blijkt dat Kiyine – die bij OHL nog tot 2026 onder contract ligt - een zware verkeersovertreding beging, zullen er maatregelen vanuit de club volgen, in het ergste geval een ontslag. Maar nu is het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. “We gaan de resultaten van het onderzoek afwachten”, benadrukt Willems. “Wat zegt de politie? Wat zegt Sofian zelf? Dat weten we nog niet. Maar dat er sprake is van overdreven snelheid, lijkt me wel duidelijk.”

Ook voor dit ongeval plaatsvond, ging OHL al in dialoog met zijn spelers over hun rijgedrag. “Van elke speler wordt verwacht dat hij een voorbeeld is”, zegt Willems. “Dat wordt aan het begin van het seizoen duidelijk besproken en daar staan ook clausules over in het contract. Het rijgedrag wordt regelmatig met de spelers besproken, maar in dit geval moeten we dus eerst afwachten wat er juist gebeurd is.”

Sfeer in de kleedkamer

De OHL-CEO ging vrijdagochtend al in gesprek met de spelersgroep. “We hebben gesproken en de situatie geduid”, legt hij uit. “Als het in de hoofden kruipt als een ploegmaat zo’n zwaar accident heeft, zou ik dat kunnen begrijpen. Dat de sfeer in de kleedkamer niet is zoals anders, lijkt me logisch, maar of dat de wedstrijd van zondag tegen Genk zal beïnvloeden, gaan we zondag pas weten.”

Coach Marc Brys wenste niet al te veel uit te weiden over het voorval. “Ik ben niet opgeleid om over dergelijk nieuws te communiceren en zou wel eens iets verkeerd kunnen zeggen”, vertelde hij. “Of er veel over gepraat wordt in de kleedkamer? De vraag stellen is ze beantwoorden. Het is iemand waar mijn spelers elke dag mee werken. Het zou raar zijn als daar niet over gesproken wordt. Zelf wil ik eerst de situatie inschatten voor ik een mening vorm.” Brys brengt vrijdagmiddag een bezoek aan Kiyine in het ziekenhuis.