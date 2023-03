TWEEDE AFDELING. Belangrijk duel voor Bocholt, Hades-speler naar Park Houthalen

Tongeren is de enige Limburgse club in 2B, die dit weekend in eigen huis speelt. Hades verdedigt zijn koppositie bij Lebbeke, nummer twee Belisia trekt naar Turnhout, Bocholt staat voor een belangrijk duel bij nummer vier Lyra-Lierse en Hasselt gaat op bezoek bij Jong KV Mechelen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/jfz/frba)