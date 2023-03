EERSTE PROVINCIALE. Nieuwe coach voor Helson, derby in Hasselt en kampioen gekend?

Indien Zepperen-Brustem de derby in Alken wint en Achel tegelijk niet wint tegen Meeuwen, is de kampioen in eerste provinciale gekend. Anderzijds staan Alken en Meeuwen dus voor moeilijke opdrachten in hun strijd om weg te blijven van de derde dalersplaats. Kan Helson (naar Eksel) hiervan profiteren? Zonhoven-Herkol biedt beide teams een mooie kans om hun positie te verbeteren. De derby Juve-Torpedo kan het genadeschot betekenen voor de thuisploeg. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)