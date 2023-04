Dit doet de Limburger verkeerd in bed en zo doe je het wel goed: herlees het volledige dossier

SOS Slaap Help ik werk in shifts. — © Maarten Albrechts

Nooit eerder werden zoveel Limburgers bevraagd over hun slaapgewoonten. Hoeveel uur per nacht slapen we? Hoeveel last hebben we van snurkers? En mogen kat of hond mee in bed? Je leest er alles over in ons dossier SOS Slaap.

In samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos voerde Het Belang van Limburg de grootste slaapenquête ooit uit in onze provincie. Ipsos bevroeg een representatief aantal van 500 Limburgers ouder dan 18 jaar naar hun slaapkwaliteit en slaapgewoontes.

Ochtendmens of avondmens

Amper één op de drie Limburgers is tevreden over zijn slaap. Waarom slapen vrouwen slechter dan mannen? Waarom slapen we minder naarmate we ouder worden? En waarom is de ene een ochtendmens en de andere een avondmens? Slaapexpert Annelies Smolders geeft uitleg.

Waarom dromen we de ene nacht wel en de andere niet? Wat is het nut van dromen en waarom kunnen we ons onze dromen soms nog glashelder herinneren? Slaapexpert Annelies Smolders geeft uitleg.

Al jaren werkt Maggy Vanderbruggen (58) als sluiswachter in een ploegensysteem. “Dat heeft mijn biologische klok om zeep geholpen. Vlot inslapen en goed doorslapen, dat blijft voor mij een droom.”

Slapeloosheid

Meermaals ’s nachts wakker worden en moeite hebben om in slaap te vallen. Dat zien de Limburgers als de grootste slaapobstakels. Maar waarom worden we ’s nachts zo vaak wakker? En blijf je dan best in bed of sta je op? En wanneer wordt slapeloosheid een probleem? Slaapexpert Annelies Smolders geeft uitleg.

Drie tot vier keer per nacht opstaan en niet meer kunnen slapen. Wakker liggen tot 4 uur en om 7 uur alweer wakker worden. Dat is het allesbehalve benijdenswaardige slaappatroon van de Hasseltse Marijke Lambrighs (54). “Ik heb al van alles geprobeerd. Niets helpt.”

Slaappillen

Eén op de drie Limburgers gebruikt hulpmiddelen om beter te slapen: 17 procent daarvan gebruikt slaapmedicatie. “Slaappillen, maar ook alcohol kunnen je slaap grondig verstoren”, zegt slaapexpert Annelies Smolders. Ook snurken doet wakker liggen. De helft van de Limburgers snurkt af en toe.

“Soms slaap ik amper twee uur per nacht. Het is alsof mijn hoofd niet leeg is. Tot rust komen, lukt me niet. Ik zou eens graag zeven of acht uur aan een stuk kunnen doorslapen”, zegt de Hasseltse ondernemer Ben Balcer (53).

Hoeveel uur slapen jongeren? Wat zijn hun slaaprituelen? In het kader van ons dossier SOS Slaap stelden we Limburgse jongeren deze vragen op het Kolonel Dusartplein.

Apart slapen?

De Limburger heeft heel wat vaste slaaprituelen, zoals het tijdstip van slapengaan. Is het goed om elke dag rond hetzelfde uur in bed te kruipen en op te staan? Wat mijd je best qua eten en drinken voor je naar bed gaat? En heb je een betere nachtrust als je apart slaapt van je partner?

“Slaap is de beste antidepressiva”, stelt Eveline Verhoeven. “Als je niet voldoende slaapt, voel je je alleen maar slechter worden. In september ben ik gecrasht en is mijn chronische slapeloosheid nog veel erger geworden. Ik heb hulp moeten zoeken, met succes”, klinkt het opgelucht.

Al acht jaar is Sandra De Keersmaeker geen ideale nachtrust meer gegund. “Door een verkeerd afgelopen rugoperatie kan ik maar een tweetal uur meer slapen. Het lijkt alsof mijn been in brand staat. ’s Nachts krijg ik veertig tot vijftig krampen.”

Bijna één op de drie Limburgers met huisdieren slaapt minstens één dag per week met de hond of kat in bed. Ook kinderen kruipen regelmatig bij de ouders onder de wol. Doe je dat best wel of niet? En wat doe je nog om van je slaapkamer de ideale slaapplek te maken?