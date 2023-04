Na tussenkomst politie: Bilzense futsalclub ontkent dat dj Moeskroen bewust uitdaagde met muziekkeuze

Een pittige, maar faire wedstrijd kreeg zo een epiloog die niemand zag aankomen. En waar in Bilzen niemand op zat te wachten. De arbitrage De Wolf-Janssens had de wedstrijd uitstekend in de hand. Tot PIBO-aanvaller Zakaria El Mansouri twee seconden voor tijd door aanvoerder en clubleider Adriano Greco met een waanzinnige karatetrap tegen de grond werd gewerkt en er totale chaos uitbrak. Ploegmaats Zireg en Six sprongen op de kar en... ook in de tribunes, waar ze de confrontatie zochten met thuisfans. Drie rode kaarten en een voortijdig stopgezette wedstrijd waren het gevolg. In de Waalse pers excuseerde de dolgedraaide Greco zich, niet zonder PIBO te beschuldigen van opzettelijke provocatie. Blijkbaar werkte het nummer van de lokale dj als een rode lap op een stier. “Sara perque ti amo is het lied dat wij draaien na een overwinning, dat is een totaal gebrek aan respect”, aldus Greco.

© Boumediene Belbachir

Het was het sein voor PIBO, steeds een toonbeeld van sportiviteit, om in de pen te kruipen en een statement te verspreiden. “Onze dj - een twintiger die nooit de verplaatsing naar Moeskroen heeft gemaakt, de club van haar noch pluim kent, laat staan hun playlist - is formeel en zegt dat hij oprecht geen enkele verkeerde en provocerende intentie had”, klinkt het stellig. “Het bewuste nummer Ti Amo is de laatste tijd een populair (voetbal)nummer, dat door veel supportersgroepen gedraaid wordt en voortdurend op sociale media opduikt. Kortom: een flink toevallige en onfortuinlijke nummerkeuze, waarvan we begrijpen dat het bij Moeskroen ongelukkig overkwam. Maar ook niet meer dan dat.”

“Als we het voortaan normaal moeten vinden dat een van onze spelers op crapuleuze wijze wordt getorpedeerd en bezoekers de tribunes instormen om geweld te gebruiken - louter omdat onze Spotify niet in de smaak valt - dan hoeft het voor PIBO Belisia niet meer en vullen we onze vrijdagavond wel op een andere manier in. Op deze manier wordt zaalvoetbal onmogelijk. Werkelijk geen enkele aanleiding - hoe banaal, klein of groot ze ook moge zijn - kan ooit dit soort waanzinnig gedrag rechtvaardigen. Er is nog altijd niks mis mee als iedereen na een ontgoocheling zijn manieren houdt. Niemand uit Moeskroen zal het ooit geloven, maar het laatste wat PIBO Belisia wou en wil, is een tegenstander uitdagen of een conflictueuze situatie creëren. We kunnen ook met zekerheid zeggen dat geen enkele PIBO’er ooit op een dergelijke manier zou en zal reageren. Degene die dat toch zou doen, wordt voor eens en altijd de deur gewezen. Natuurlijk willen we niet iedereen van Moeskroen over dezelfde kam scheren. Helaas waren het andermaal enkelingen die het plezier van de meerderheid voor een stuk vergalden.”

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir