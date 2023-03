Melk, wit of zwart? Met onze paaseiwijzer vind je altijd het lekkerste eitje

Heerlijk, zo’n berg paaseitjes. Maar minder als je er eerst vijf met een vieze vulling moet oppeuzelen voor je aan je favoriete smaak zit. Met onze ‘Paaseiwijzer’ is dat verleden tijd: wij checkten voor alle supermarkten de smaakjes achter de kleuren.

Op zondag 9 april kunnen er opnieuw volop paaseieren verstopt, gevonden en vooral gegeten worden. Al enkele weken pronken de kleurrijk verpakte eitjes in de winkelrekken. Maar niet elke supermarkt gebruikt dezelfde kleurencode in de verpakkingen. Bij het ene merk omvat een rood papiertje pure chocolade en bij het andere melkchocolade. In plaats van te beginnen gokken, kan je ons handige overzicht gebruiken.