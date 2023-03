Ook Standard zit met ‘een geval Heynen’: “Ik had selectie bij nationale ploeg verdiend”

In Luik zijn ze overtuigd van de kwaliteiten van Zinckernagel, bij de Deense bondscoach is dat minder het geval. — © BELGA

Zeven doelpunten en twee assists. Het debuutseizoen van Philip Zinckernagel in de Belgische competitie is voorlopig een schot in de roos. De Deense huurling van Olympiakos is niet alleen de topschutter van de Rouches, maar ook de speler die de harten van het Luikse publiek het snelst doet kloppen. Goeie voetjes, een klare kijk op het spel, scorend vermogen én het hart van een Deense krijger. Geen wonder dat Standard hem volgend seizoen graag ziet blijven.

In Luik zijn ze overtuigd van zijn kwaliteiten, in zijn thuisland Denemarken is dat blijkbaar minder het geval. Bondscoach Kasper Hjulmand liet Zinckernagel thuis voor het WK en riep hem ook niet op voor de laatste interlands tegen Finland en Kazachstan. “Een teleurstelling”, geeft Zinckernagel toe. De polyvalente aanvaller is een vaste klant in de Deense preselecties, maar wordt elke keer weer gepasseerd voor de definitieve selectie.

“Onze nationale ploeg heeft veel goede spelers. De concurrentie is groot, maar ik vind dat ik het deze keer wel had verdiend. Ook op basis van mijn prestaties in de afgelopen jaren. Alleen ligt die beslissing bij de bondscoach en niet bij mij. Hij zal het anders zien. Ik ben nochtans zeker dat ik ook bij de nationale ploeg een rol van betekenis zou kunnen spelen”, aldus een openhartige Zinckernagel.

Het feit dat hij máár in de Jupiler Pro League speelt is volgens de Luikse sterkhouder niet de reden waarom hij niet wordt geselecteerd. “De Belgische competitie is één van de meest onderschatte competities in Europa. Andere jongens die bij Belgische clubs spelen werden trouwens wel al opgeroepen”, verwijst Zinckernagel naar zijn landgenoten Dreyer (Anderlecht), Skov Olsen en Nielsen (Club Brugge). “Ik weet niet wat ik nog meer kan doen, buiten blijven presteren hier in Luik en hopen dat het er ooit toch van komt.”