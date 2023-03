Bestuurder reed 150 kilometer per uur voor en filmde zichzelf tijdens carnavalsdrama in Strépy

Paolo Falzone reed meer dan 150 kilometer per uur reed toen hij een jaar geleden met zijn wagen zes dodelijke slachtoffers maakte op het carnaval in Strépy-Bracquegnies. Dat heeft het parket van Bergen vrijdag na de reconstructie bekendgemaakt. Hij zou zichzelf ook aan het filmen geweest zijn op het moment van de aanrijding.

Ruim een jaar na de feiten vond donderdag een reconstructie van het carnavalsdrama plaats. Bedoeling was om enkele zaken op te helderen, zoals het precieze tijdstip van het incident en de snelheid waarmee de bestuurder reed. Het parket bevestigt nu dat de aanrijding gebeurde op 20 maart 2022, omstreeks vijf uur in de ochtend.

Vlak na de botsing werden de bestuurder van de BMW en zijn passagier Antonio Falzone gearresteerd. Bij de ademcontrole bleek Paolo het wettelijk toegelaten alcoholpercentage lichtjes te hebben overschreden. Nu is ook bevestigd dat hij zichzelf aan het filmen was en aan meer dan 150 kilometer per uur op de carnavalisten inreed. In de wagen werd geen enkele capsule met lachgas aangetroffen.

“Het is voorbarig om conclusies te trekken uit de reconstructie van donderdagavond”, benadrukt procureur Vincent Macq. “De resultaten vallen onder het geheim van het onderzoek.”

Bij de aanrijding lieten zes mensen het leven en raakte een dertigtal mensen gewond. Paolo Falzone wordt beschuldigd van onvrijwillige doding van vijf slachtoffers en doodslag van een zesde slachtoffer. Antonio Falzone wordt beschuldigd van niet-bijstand aan een persoon in gevaar en is voorwaardelijk vrij.