President van Wit-Rusland vreest voor kernoorlog in Oekraïne: “Er moet nu gestopt worden, voor de zaken escaleren”

De president van Wit-Rusland, Alexander Loekasjenko, heeft in een toespraak tot de natie opgeroepen tot een wapenstilstand in Oekraïne. Hij pleitte ook voor onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, “zonder voorafgaande voorwaarden”. Loekasjenko geldt als een van de laatste Europese bondgenoten van Poetin. Wit-Rusland is politiek, militair en economisch sterk afhankelijk van grote broer Rusland.

“Er moet nu gestopt worden, voor de zaken escaleren”, verklaarde de Wit-Russische president, “ik durf een wapenstilstand suggereren”, klonk het. Daarnaast pleitte hij voor onderhandelingen. “Het is mogelijk, en zelfs nodig, om alle territoriale kwesties, de heropbouw, veiligheidskwesties en andere zonder voorwaarden aan de onderhandelingstafel op te lossen.” De oproep leek in de eerste plaats tot Oekraïne gericht. “Er zijn nu veel berichten over een tegenoffensief. Dat is het ergste dat kan gebeuren”, want zou elke kans op een vreedzame oplossing teniet doen, klonk het.

Loekasjenko herhaalde ook zijn vrees dat het conflict in buurland Oekraïne kan leiden tot een kernoorlog. Daarbij verwees hij naar de steun die het Westen aan Oekraïne verleent. De Russische president Vladimir Poetin heeft enkele dagen geleden nog aangekondigd dat hij van plan is om tactische kernwapens te installeren in Wit-Rusland. Het land is nog niet rechtstreeks betrokken bij het conflict in Oekraïne, maar vanuit Wit-Rusland voerden Russische troepen wel al aanvallen uit op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daarnaast hielden Rusland en Wit-Rusland al gezamenlijke militaire oefeningen.

Rusland meent dat de oorlog enkel kan stoppen als Oekraïne de Russische annexatie van een aantal gebieden aanvaardt. Oekraïne daarentegen wil dat, voor er sprake kan zijn van vredesgesprekken, eerst alle Russische troepen het land moeten verlaten. Maar die eis noemde Loekasjenko vrijdag “belachelijk”.