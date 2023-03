Zet Jorge Teixeira (STVV) zijn carrière voort als speler of als trainer? “Hij heeft het in zich om coach te worden”

In aanloop naar het duel tegen Union bracht Bernd Hollerbach aanvoerder Jorge Teixeira vrijdag mee naar zijn persmoment. De Portugees is straks einde contract. Hangt hij de schoenen aan de haak? “Hij heeft het helemaal in zich om trainer te worden”, aldus Hollerbach.

Gezien de Truiense link bij de Brusselaars, kent Jorge Teixeira half Union. “Ik was toeschouwer op hun Europese wedstrijd”, aldus Tex. “Hun grote sterkte is dat alle neuzen in dezelfde richting staan, dat groepsgevoel. Ze hebben duidelijke doelen voor ogen.”

Teixeira is intussen 36 jaar en na dit seizoen einde contract op Stayen. De speculaties over zijn toekomst zijn al even bezig. We confronteerden hem met vijf geruchten: ‘Teixeira gaat een jaar door als speler van STVV’, ‘Teixeira gaat in Portugal aan de slag’, ‘Teixeira kan op Cyprus voetballen’, ‘Tex wordt trainer (T2?) bij Sint-Truiden’ en tot slot: ‘Tex gaat mee met Hollerbach naar het buitenland’. “Aha!”, mengde Hollerbach zich snel in het gesprek. “Dat wordt interessant. Blijkbaar heeft Jorge meer mogelijkheden dan ik. Ik heb hem al vaak gezegd dat hij door moet gaan met trainerscursussen. Hij ziet het allemaal en heeft die coaching in zich.”

“Ik ben er nog niet uit”, aldus Teixeira. “Ik zal luisteren naar wat de club(s) willen. Ik voel me zeker nog goed genoeg om door te gaan als speler. Een jaar kan absoluut nog. Verder heb ik mijn Uefa B afgerond, de volgende trainerscursus zal ook nog komen. Dat is toekomstmuziek.”