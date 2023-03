STVV-coach Bernd Hollerbach: “Dromen van play-off 2? Supporters mogen dat”

De Kanaries sluiten zondagavond (19.15 uur) de 30ste speeldag af op bezoek bij Union. Op Leistner en Fabinho na kan Bernd Hollerbach op iedereen rekenen. “Ook mijn internationals zijn klaar voor zondag”, vertelde de Duitser. “Zaterdag om 11 uur zetten we de laatste puntjes op de i, zondag gaan we in Brussel op hotel, vooraleer we naar het Dudenpark rijden. Union is favoriet. Ze zijn een moeilijk te bekampen tegenstander. Maar wij zijn dat ook. Ik heb hun matchen gezien tegen Union Berlin en in de competitie doen ze het fantastisch. Ze staan goed en zijn gevaarlijk in de omschakeling, met voorin Boniface als uitschieter. Net als in de voorbije wedstrijden zullen we pushen om het hen moeilijk te maken. Daar slaagden we vorig seizoen trouwens ook in.”

Het lijkt al een beetje op einde seizoen bij STVV, toch maken ook de Kanaries nog kans op de play-offs. “Dat de supporters daar stiekem nog van dromen? Dat mogen ze”, aldus Hollerbach. “Ik ben daar niet zo mee bezig, ik bekijk alles van match tot match. Makkelijk wordt het sowieso niet om die droom te realiseren. Maar inderdaad: zolang het mathematisch kan… We moeten nu maar laten zien wat we kunnen, zeker?”

Verboomen VAR

Recent voelde STVV zich fors benadeeld door Nathan Verboomen als VAR. Zondag is hij opnieuw van dienst. “Ah, wist ik nog niet”, schrok Hollerbach. “(Lachje) En dat net op een moment dat ik op vier gele kaarten sta. Laat ons dus hopen dat dat na de match in Union nog het geval is.”