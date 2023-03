De dag van de kleuter in basisschool Kubik in Maasmechelen

In de voormiddag mochten de kleuters bij 4 verschillende ondernemers een workshop volgen. Bij Royal Donuts mochten ze een kijkje nemen achter de schermen. Nadien werden donuts versierd. Het smullen mocht natuurlijk niet ontbreken.Een ander groepje mocht een workshop volgen bij Bakkerij De Zon. Hier kregen de nieuwsgierige ondernemertjes een rondleiding in de keuken en de bakkerij. Het bakken en proeven van simit en lahmacun was heel leuk. Om af te sluiten mochten ze zelf patisseriedozen vouwen om baklava in te doen voor de ramadan.Het personeel van Panerex nodigde de kleuters uit om zandkoekjes te versieren en te bakken. Een blik achter de schermen mocht ook bij deze ondernemer zeker niet ontbreken. Hoe maken ze brood? Welke machines hebben ze hiervoor nodig? Wie maakt alles klaar in de nacht? De vele vragen van de kleuters werden hier beantwoord.Hoe je Griekse paaskoekjes moet maken, kan je vanaf nu aan de kleuters van Kubik vragen. In het Grieks restaurant van Alexandra & Jani leerden ze dit in kleine groepjes.‘s Middags werden de kleuters getrakteerd op heerlijke frietjes van Tom & Evelien. Hier mochten de kleuters ervaringen opdoen door de frietjes zelf te scheppen in verschillende bakjes.In de namiddag werden de ouders uitgenodigd voor een interessant toonmoment. Nadien konden ze met hun kleuter verschillende spelletjes spelen onder leiding van het 4de leerjaar. De andere klassen van het lager onderwijs droegen ieder hun steentje bij om er een leuke namiddag van te maken.