“Paus kan ziekenhuis dit weekend al verlaten”

Paus Franciscus kan het Gemelli-ziekenhuis in Rome wellicht al zaterdag verlaten. Dat heeft Giovanni Battista Re, decaan van het College van Kardinalen, vrijdag tegenover het persagentschap Adnkronos gezegd, en het nieuws is intussen bevestigd door het Vaticaan. Battista Re is zelfs hoopvol dat de kerkvorst aan de belangrijke Paasvieringen kan deelnemen.