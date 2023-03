Paashaas brengt eitjes naar wijkschool 't Molenholleke in Heusden-Zolder

De kleuters van de wijkschool 't Molenholleke hadden afgelopen week een brief naar Pipi Langkous in Zweden gestuurd. Pipi zou paaseitjes brengen.

Jammer genoeg moest de hulp van de paashaas ingeroepen worden want de zelfgemaakte boot van Pipi was gezonken en alle eitjes lagen in zee. Gelukkig had de paashaas nog genoeg paaseitjes over voor de kleuters van de wijkschool.