Gebruikers van speedpedelec moeten niet langer met bromfiets naar examen

Het rijbewijs AM kan vanaf 1 oktober worden behaald met een bromfiets of een speedpedelec. De elektrische fietsen die tot 45 km/u kunnen rijden, zijn aan een steile opmars bezig. Er zijn er intussen 65.650 ingeschreven in Vlaanderen.

“Hoewel de speedpedelec een geweldig vervoersmiddel is, kunnen we niet blind zijn voor de ongevallencijfers”, zegt minister Peeters. “538 ongevallen vorig jaar: dat zijn geen cijfers om licht over te gaan. Elke maatregel die we hieromtrent gaan nemen, is gericht op meer verkeersveiligheid.”